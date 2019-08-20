Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 12:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
20. 08. 2019

Дети отравились таблетками в Столинском районе

В деревне Городец Столинского района 5-летние двойняшки отравились таблетками, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Дети были отправлены к своему старшему 23-летнему брату, который занимался наведением порядка в доме умершего деда. Играя во дворе, дети наткнулись на пакеты с мусором, из которых достали и выпили таблетки. Почувствовав себя плохо, они рассказали матери об этом. Двойняшек доставили в реанимационное отделение Столинской районной больницы. Их жизнь вне опасности.

 

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.