Дети отравились таблетками в Столинском районе

В деревне Городец Столинского района 5-летние двойняшки отравились таблетками, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Дети были отправлены к своему старшему 23-летнему брату, который занимался наведением порядка в доме умершего деда. Играя во дворе, дети наткнулись на пакеты с мусором, из которых достали и выпили таблетки. Почувствовав себя плохо, они рассказали матери об этом. Двойняшек доставили в реанимационное отделение Столинской районной больницы. Их жизнь вне опасности.