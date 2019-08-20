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20. 08. 2019

В Толочинском районе 6-летний мальчик поджег гараж и автомобиль

В деревне Конопельчицы Толочинского района 6-летний мальчик в результате игры со спичками поджег гараж и легковое авто, сообщает МЧС Беларуси.

Сообщение о пожаре поступило 19 августа в 10 часов 19 минут. Прибывшая на место инцидента бригада спасателей обнаружила, что горит кровля гаража и стоявший рядом автомобиль.

Как оказалось, хозяин частного подворья находился на работе в момент происшествия. О пожаре узнал от очевидцев. Дома была только бабушка.

В ходе проверки выяснилось, что причиной возгорания послужила игра ребенка с огнем. В результате пожара никто не пострадал. Однако повреждены кровля гаража и легковушка, закопчены стены.

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Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

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