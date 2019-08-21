Эйсмонт об итогах совещания с силовиками: к бандитам будут относиться исключительно как к бандитам

Пресс-секретарь Александра Лукашенко прокомментировала встречу президента с силовиками. Она отметила, что нарушителям закона никаких послаблений не будет.

Закрытое совещание длилось 3,5 часа. Это был сложный и порой жесткий разговор, свидетельствующий о том, что «требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам», сообщает TUT.by.

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что в результате встречи можно сделать два главных вывода: "Первое: к бандитизму, коррупции и всем иным нарушениям закона отношение будет прежнее и даже жестче — те, кому место в тюрьме, должны и будут в тюрьме. Второе: порядочные люди пострадать не должны. Справедливость — ключевое слово. В этом плане многократно будет усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов".

Высказаться в ходе закрытого совещания могли все. Пресс-секретарь добавила, что председатель Верховного суда на совещании много говорил о работе Следственного комитета, обозначал недостатки, высказывал замечания и предложения.

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что это исторический момент для правоохранительной системы Беларуси. Она отметила, что отныне "к бандитам будут относиться исключительно как к бандитам, а те замечания и недостатки, которые были выявлены и озвучены сегодня, их будут просто выжигать каленым железом".

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