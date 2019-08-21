В Гродно загорелась квартира в многоэтажке

20 августа загорелась 2-х комнатная квартира, расположенная на 7 этаже девятиэтажного дома по ул. Южной. Хозяин квартиры спасен, эвакуировано 10 человек.

В результате пожара поврежденны мебель и имущество, закопчены стены и потолок в кухне. Хозяин квартиры отравился продуктами горения, но был спасен и отправлен в больницу.

Эвакуированы 10 человек с 7,8 и 9 этажей.

По одной из версий, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

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Читать полностью: https://news.tut.by/society/650330.html