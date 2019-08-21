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21. 08. 2019

21 августа Лукашенко совершает рабочую поездку в Ивьевский район

В ходе поездки президент получит информацию о ходе уборочной, а также ознакомится с показателями социально-экономического развития региона Гродненщины, сообщили в пресс-службе президента.

Президент Беларуси отметил в беседе с аграриями: "9 миллионов тонн – это нижний ваш предел". Он порекомендовал совершать в ходе уборочной, в зависимости от потребностей, закладывать кукурузу зеленой массой или на зерно.

Александр Лукашенко также посещает ряд предприятий. В частности, на площадке компании "ЛидаТехмаш" он осмотрит производство, оценит уровень его организации, ознакомится с перспективами развития.

Предполагается, что белорусский лидер также посетит Ивьевский центр культуры и досуга. 

 

 

 

 

 



 

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