21 августа Лукашенко совершает рабочую поездку в Ивьевский район

Президент Беларуси отметил в беседе с аграриями: "9 миллионов тонн – это нижний ваш предел". Он порекомендовал совершать в ходе уборочной, в зависимости от потребностей, закладывать кукурузу зеленой массой или на зерно.

Александр Лукашенко также посещает ряд предприятий. В частности, на площадке компании "ЛидаТехмаш" он осмотрит производство, оценит уровень его организации, ознакомится с перспективами развития.

Предполагается, что белорусский лидер также посетит Ивьевский центр культуры и досуга.