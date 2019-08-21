21 августа Лукашенко совершает рабочую поездку в Ивьевский район

В ходе поездки президент получит информацию о ходе уборочной, а также ознакомится с показателями социально-экономического развития региона Гродненщины, сообщили в пресс-службе президента.
Президент Беларуси отметил в беседе с аграриями: "9 миллионов тонн – это нижний ваш предел". Он порекомендовал совершать в ходе уборочной, в зависимости от потребностей, закладывать кукурузу зеленой массой или на зерно.
Александр Лукашенко также посещает ряд предприятий. В частности, на площадке компании "ЛидаТехмаш" он осмотрит производство, оценит уровень его организации, ознакомится с перспективами развития.
Предполагается, что белорусский лидер также посетит Ивьевский центр культуры и досуга.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость