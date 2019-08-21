Турнир «Кубок Капитанов 2019»

18 августа в Гольф-клубе Минск прошел турнир, главными организаторами и ведущими которого стали капитаны клуба – «Кубок Капитанов 2019». Чтобы соревнование запомнилось участникам, они предложили провести его в новом формате – в зависимости от результатов прохождения Чемпионского 18-луночного поля менялись стартовые позиции гольфистов на каждой лунке.

Данный турнир помимо основных призовых мест отличился количеством специальных номинаций. В этот раз не было ни одного Longest Drive (самый дальний удар со стартовой позиции) в силу того, что стартовые позиции постоянно менялись. Зато можно было показать отличный результат и стать призером в Closest to the Pin (самый ближний удар к лунке) - для него было определено 4 лунки! Капитаны клуба проявили креатив и предложили гольфистам и свою специальную номинацию – награда ждала того, кто попадет на грин всех или большинства 3-паровых лунок с первого раза. На все 4 грина сразу не попал никто, но одной участнице турнира удалось показать лучший результат – 3 грина.

Спортсмены положительно отозвались о предложенном формате - им удалось увидеть поле с новой стороны, особенно когда приходилось делать удары с дальних позиций. Установленные для этого турнира дополнительные белые стартовые позиции по просьбам гольфистов простоят до конца сезона.