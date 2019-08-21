Взрыв на полигоне в Северодвинске: угрожающая атмосфера секретности

Август 2019 года может войти в учебники истории, как месяц первых опасных сигналов в новой ядерной гонке вооружений.

В России все более угрожающе выглядит атмосфера секретности вокруг взрыва на полигоне в Северодвинске: выяснилось, что после инцидента прекратили передавать данные четыре станции мониторинга радиационной обстановки Минобороны. А в США прошли первые за 30 лет испытания ракеты средней дальности — это стало возможным после расторжения российско-американского договора об их запрете, сообщает The Bell.

С 10 августа прекратили передавать данные две российские станции международной системы мониторинга ядерных испытаний, в Дубне и Кирове, а с 13 августа — еще две станции на Алтае (Залесово) и на Чукотке (Билибино). Об этом рассказал The Wall Street Journal представитель международной Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо. Без перебоев работает только пятая станция в дальневосточном Уссурийске, добавил он. Вечером 20 августа представитель ОДВЗЯИ сообщил о возобновлении работы станций в Билибино и поселке Пеледуй в Якутии (о том, что она не передает данные, до этого не сообщалось).

Все станции принадлежат российскому Минобороны, которое не комментирует причины сбоев. Ранее чиновники ссылались на «проблемы со связью». Дмитрий Песков заявил, что работа мониторинговых станций «не входит в компетенции Кремля».

WSJ считает, что отключение передачи данных — попытка Кремля минимизировать информацию, на основе которой можно сделать выводы, что все-таки взорвалось 8 августа. Основу для предметного анализа дал бы набор «пойманных» станциями изотопов. Заодно скрывается география распространения радиоактивного облака.

В своем твиттере Лассина Зербо опубликовал анимированную модель возможного распространения радиоактивного облака от источника в Северодвинске. Из нее следует, что радиоактивное облако могло пройти над московским регионом с вечера 10 августа по утро 11 августа. При этом облако в основном осталось на территории России и Казахстана. ОДВЗЯИ отдельно отметила, что модель не означает реального обнаружения радиации и риска для здоровья людей. Но в Росгидромет зафиксировал в Северодвинске 8 августа превышение мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями.

Информации о том, что именно взорвалось под Северодвинском, нет до сих пор: нельзя даже с уверенностью утверждать, что это было испытание ракеты «Буревестник» с ядерным На месте инцидента сохраняются меры максимальной секретности: вчера было опубликовано видео встречи военного с жителями села Ненокса, около которого расположен полигон: выяснилось, что части испытательной платформы прибило к берегу, и жителям рекомендовано их не подбирать.

Американские испытания ракеты средней дальности — не такая тревожная прямо сейчас, но символически важная новость: первый за 30 лет запуск ракеты средней дальности хоронит договор о запрете РСМД де-факто. Ими возмущались российский МИД,Совет федерации и тот же Дмитрий Песков. В Кремле считают, что испытание — доказательство того, что США испытывали запрещенное оружие еще до формального расторжения договора в январе 2019 года.

Важно понимать, что в случае с США речь об испытаниях какого-то нового оружия не идет. Установка, которую продемонстрировало минобороны США, представляет собой универсальный пусковой контейнер Mk 41 VLS на прицепе, а сама ракета очень похожа на обычный «Томагавк», стоящий на вооружении с 1970-х годов. При размещении в Польше такая ракета может долетать до Урала, но еще в эпоху холодной войны дозвуковые крылатые «Томагавки» считались малоопасным вооружением по сравнению с баллистическими ракетами с низким подлетным временем, сказал «Коммерсанту» научный сотрудник центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

Никто не думает, что Россия и США всерьез готовятся к ядерному конфликту. Но новая гонка вооружений, по мнению The Bell , многократно повышает как вероятность таких инцидентов, как во время испытаний в Северодвинске, так и уровень секретности, из-за которого о потенциальных опасных последствиях этих инцидентов общественность ничего не знает.