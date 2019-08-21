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21. 08. 2019

Гродненская таможня задержала разыскиваемую Интерполом BMW X5

Таможенники заметили автомобиль в пункте пропуска «Котловка», расположенном на белорусско-литовской границе на нем россиянка въезжала на территорию Евразийского экономического союза.

Специалисты предположили, что VIN номер автомобиля был изменен и назначили экспертизу. По заключению эксперта Ошмянского МРО Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, VIN номер автомобиля действительно изменен. Рельеф изначального идентификационного номера, который и числится в базе Интерпола, был уничтожен, а на его место нанесен вторичный номер уже зарегистрированного на территории ЕАЭС автомобиля.

Предварительно BMW X5 2018 года выпуска оценивается в 162 000 белорусских рублей. Гродненская региональная таможня уже начала административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП РБ. 

С начала нынешнего года Гродненской региональной таможней уже пресечено 6 случаев ввоза дорогостоящих легковых автомобилей с перебитыми VIN номерами, находящихся в информационной базе Интерпола.

 

 

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