В Беларуси планируют собрать около 450 тонн бахчи

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Под бахчевые культуры в Беларуси в 2019 году занято около 40 га, а посадки сосредоточены в основном в Брестской (более 70% всех площадей), Гомельской, Гродненской и Минской областях, отметили в пресс-службе Минсельхозпрода. Развитие бахчевых культур на белорусской территории связано с изменением погодно-климатических условий.

На 15 августа в Беларуси собрано уже 3 тонны арбузов. Наиболее крупными производителями являются "Черняны" Малоритского района Брестской области (площадь посадки - 10 га), "ТК "Берестье" Брестского района (1,1 га), фермерское хозяйство "Дружба и К" Смолевичского района Минской области (4 га), РУАП "Гродненская овощная фабрика" (3 га), СК "Логойский" Логойского района Минской области (1 га), СПК "Озеры" Гродненского района (0,3 га), СПК им. В.И. Кремко Гродненского района (0,25 га), ИООО "Биссологабриэлефарм" Кобринского района Брестской области (0,2 га), РУП "Гомельская ОСХОС НАН Беларуси" (0,1 га), сообщает БелТА.