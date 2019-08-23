Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в рекламной акции и получить бесплатные билеты в кино

Расплачиваясь картой Visa, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), на сумму от 600 белорусских рублей в месяц держатели карт могут получить бесплатный билет в кинотеатры Silver Screen.

Для участия в акции необходимо обратиться в кинотеатр Silver Screen, пройти валидацию карты с использованием универсального устройства и получить чек, который можно обменять на 1 услугу по показу фильмов со стандартным билетом на кинотеатры Silver Screen. За период проведения акции можно воспользоваться услугой не более 3-х раз, при этом не чаще 1 раза за календарный месяц.

Оборот по карте за 30+12 дней до даты валидации должен составлять не менее 600 белорусских рублей. Период проведения рекламной акции: с 22 августа по 21 ноября 2019 года.