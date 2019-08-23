Porsche представляет дизайн интерьера нового Taycan

С выходом первого серийного электрического спорткара Taycan компания Porsche вступает в новую эпоху. В этом автомобиле классический дизайн Porsche сочетается с новейшими технологиями цифровой мобильности. «Меньше значит больше» - говорит директор по интерьерам дизайн-центра Porsche Иво ванн Хультен. «Салон Taycan представляет собой уникальную комбинацию фирменного стиля марки Porsche и новых интерфейсов в лаконичном и элегантном дизайне. Мировая премьера нового Porsche Taycan состоится в начале сентября 2019 года.

Типичный Porsche: спортивная посадка и ориентированная на водителя панель приборов

Дизайнеры интерьера Porsche Taycan вдохновлялись лаконичной и простой панелью приборов спорткаров 911 первых поколений. Главной задачей являлось привести классический дизайн в соответствие с современными требованиями. Совершенно новая компоновка кокпита представляет собой переход в новую, цифровую эпоху для автомобилей Porsche. Передняя консоль выполнена в минималистичном и ультрасовременном дизайне. Инновационная панель приборов в виде отдельного элемента ориентирована на водителя. В ее основе – изогнутый дисплей размером 16,8 дюйма, а отсутствие привычного «козырька» лишь усиливает сходство с высококачественными смартфонами и планшетами. Настоящее стекло с поляризационным напылением минимизирует блики солнечных лучей.

Водитель Porsche Taycan сможет выбирать один из четырех вариантов отображения информации на панели приборов:

Режим «Classic» с нарисованными круглыми циферблатами напоминает классические аналоговые приборы в стиле Porsche. Вместо тахометра по центру панели отображается циферблат мощности.

Режим «Map» заменяет центральный циферблат на навигационную карту.

заменяет центральный циферблат на навигационную карту. Режим «Full Map» предусматривает отображение карты на всю ширину дисплея.

Режим «Pure» оставляет на дисплее только самую важную информацию (скорость движения, дорожные знаки и навигационные подсказки).

По краям виртуальной панели приборов предусмотрены небольшие сенсорные элементы для управления светотехникой и настройками шасси. Вся панель приборов превосходит по ширине рулевое колесо, как в классических спорткарах 911 первого поколения.

Рулевое колесо выполнено в лаконичном дизайне и доступно на выбор в двух вариантах. Помимо стандартного руля, который можно индивидуализировать за счет цветных вставок, клиент может заказать спортивное рулевое колесо GT с круглым селектором выбора режимов движения.

Верхняя и нижняя секции передней консоли простираются на всю ширину автомобиля в виде крыла. Центральный мультимедийный дисплей размером 10,9 дюйма и опциональный дисплей со стороны переднего пассажира визуально сливаются в одну черную стеклянную панель.Для модели Taycan инженеры Porsche разработали совершенно новый интерфейс взаимодействия с водителем. Количество физических элементов управления (кнопки, переключатели и т.д.) сведено к необходимому минимуму – вместо них применена передовая система голосового управления, которая активируется командой «Хей, Порше».

Выбор режимов электронных систем автомобиля – к примеру, системы стабилизации Porsche Active Stability Management (PASM) – организован при помощи удобного меню на центральном дисплее. Закладки в меню обеспечивают быстрый доступ к различным разделам: навигация, телефон, медиа, комфорт и Porsche Connect. Впервые на серийных моделях Porsche появился отдельный опциональный дисплей для переднего пассажира, позволяющий ему выбирать необходимые настройки, не отвлекая при этом водителя.

Высокая центральная консоль усиливает ощущение низкой посадки за рулем, что является еще одной характерной чертой автомобилей Porsche. На консоли установлен еще один сенсорный дисплей размером 8,4 дюйма с обратной тактильной связью, который служит для управления климат-контролем и оснащен функцией распознавания рукописного текста.

Минимализм в деталях – вместо привычного селектора коробки передач на Taycan установлен компактный переключатель в стиле суперкара Porsche 918, который позволил освободить место на центральной консоли для дополнительных вещевых отсеков. Еще один элемент в духе минимализма – решетки воздуховодов с электронным управлением. Система «Virtual Airflow Control» позволяет выбрать один из двух режимов: «Фокусированный» для быстрого охлаждения салона или «Рассеянный» для мягкого кондиционирования без сильных сквозняков. При заказе опционального 4-зонного климат-контроля в задней части салона появляется дополнительный 5,9-дюймовый сенсорный дисплей для управления климатом.

Широкие возможности индивидуализации и инновационные материалы

Многочисленные варианты отделки Taycan позволяют индивидуализировать интерьер при помощи различных цветов и материалов – от классических до инновационных. К примеру, помимо обычной натуральной кожи можно выбрать экологичную отделку из кожи «OLEA», при обработке которой используются оливковые листья. Такую кожу отличает специальный «облачный» принт. Новая опция – замена кожи на инновационный высококачественный текстиль «Race-Tex» из микрофибры, который изготавливается с применением переработанных полиэстеровых нитей. При его производстве образуется на 80% меньше углекислого газа, чем при создании традиционных материалов отделки. Для отделки пола применяется новый экологичный материал «Econyl®», который изготовлен, помимо всего прочего, из переработанных рыболовных сетей.

Для Taycan доступны как традиционные цветовые схемы оформления, так и эксклюзивные для этой модели сочетания «Black-Lime Beige», «Blackberry», «Atacama Beige» и «Meranti Brown». На выбор – декоративные вставки матово-черного цвета, темно-серебристого или цвета шампанского. Отделка дверных панелей может быть с использованием дерева, матового карбона, полированного алюминия или ткани.

И еще одна важная деталь, которая подчеркивает принадлежность Taycan к спорткарам Porsche. Кнопка запуска автомобиля, по аналогии с традиционным замком зажигания, находится слева от рулевой колонки.