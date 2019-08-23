Телевизоры LG Electronics получили рекомендации экспертов кино

Телевизоры производства LG Electronics из новой линейки 2019 года объявлены онлайн-кинотеатром ivi как рекомендованные устройства для просмотра кино.

Эксперты онлайн-кинотеатра ivi отметили такие характеристики телевизоров LG Smart TV как качество изображения и звука, скорость работы, простота и удобство использования.

Каждый телевизор LG 2019 года имеет высокое разрешение экрана, которое позволяет смотреть кино в качествах 4K Ultra HD и Full HD. Телевизоры LG поддерживают формат HDR, что означает расширенную цветопередачу и максимальную контрастность изображения при просмотре контента в формате HDR. Благодаря поддержке Dolby Vision и Atmos зритель получает живое изображение с глубокими цветами и ювелирную точность звучания. С Dolby Vision и Atmos кино дома – как в кинотеатре.

Кроме того, у всех моделей LG удобный интерфейс и эргономичное управление. Стоит нажать кнопку ivi на пульте телевизоре, и выключенный телевизор включится, или при включенном телeвизоре моментально запустится приложение ivi из любого режима.

Поскольку иконка онлайн-кинотеатра ivi расположена на главном экране телевизора, это обеспечивает удобный и простой доступ к приложению через главное меню телевизора.

Интеллектуальный процессор телевизоров LG оптимизирует качество изображения и звучания фильмов на ivi под условия просмотра в помещении.

Голосовое управление позволяет управлять телевизором и находить нужные фильмы с помощью голосового запроса. Умные телевизоры LG 2019 года поддерживают технологию обработки естесственного языка. Это направление, которое находится на стыке искусственного интеллекта и математической лингвистики. Цель технологии – обрабатывать и понимать естественный язык для перевода текста и ответов на вопросы. OLED-телевизоры LG понимают человеческую речь, и более того - могут давать ответы на контекстные запросы. Теперь можно искать фильм по режиссеру или актеру внутри жанра или тематики, а во время фильма можно узнать о съемочной группе, дате создания фильма, об актере и что-то еще, что может заинтересовать.

Для киноманов телевизоры поддерживают функцию рекомендации: достаточно навести курсор на иконку приложения, и ТВ предложит список рекомендованных фильмов на ivi. При клике на постер страница фильма откроется в приложении автоматически.

«LG стремится предоставить своим потребитеялям лучшие сервисы для просмотра новинок и классики кинематографа. Мы высоко ценим экспертизу онлайн-кинотеатра ivi и предлагаем удобные в использовании технологии, » - подчеркнул г-н Иль Хван Ли, Президент LG Electronics в России и странах СНГ.

Среди рекомендованных ivi модели OLED: W9, E9, C9, B9, а также Nano Cell телевизоры SM990, SM9500, SM900. Более подробная информация о рекомендованных телевизорах доступна по ссылке recommendedtv.ivi.ru.