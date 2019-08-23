Лукашенко напомнил Румасу о задаче по повышению зарплат

Президент Беларуси на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом сделал напоминание о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников.

Сергей Румас во время доклада отметил, что согласно полученным данным, зарплата в Беларуси растет, цифра по июлю составляет 1128 рублей. По его словам, средняя зарплата нарастающим итогом уже 1055 рублей. "Это несколько выше тех параметров, которые планировало правительство. И, соответственно, это на нас налагает дополнительные обязательства по поиску средств для того, чтобы зарплаты бюджетников, пенсии держались на установленных вами уровнях - 80% и 40% к средней заработной плате", - резюмировал премьер-министр..

После чего Александр Лукашенко спросил: "Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу - образование, в здравоохранении - нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то. Как у нас здесь обстоят дела?".

Сергей Румас ответил, что деятельность правительства сегодня направлена на то, чтобы низкооплачиваемые категории получали достойную заработную плату.