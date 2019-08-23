В сентябре Беларусь и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в СГ

Об этом премьер-министр Сергей Румас сообщил журналистам после доклада у главы государства 23 августа.

Сергей Румас отметил, что Александру Лукашенко получил информацию о том, что рабочая группа и затем премьеры полностью отработали программу действий по реализации положений союзного договора и готовы ее парафировать. По словам премьер-министра программа насчитывает 66 пунктов, котореы практически все уже согласованы. "Договор охватывает все сферы экономики, социальные вопросы и направлен на дальнейшее углубление интеграции с Российской Федерацией", - заметил он.

Сергей Румас полагает, что в начале сентября 2019 года состоится встреча с Дмитрием Медведевым для того, чтобы парафировать программу. После этого текст будет опубликован для ознакомления общественности, дабы снять все опасения по поводу документа, сообщает БелТА.

Концепция, заложенная в программу, подразумевает реализацию принципа "две страны - один рынок", в этом направлении будет разработано около 28 дорожных карт. Эти карты, по словам премьер-министра, будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в отраслях экономики. "Для субъектов хозяйствования эта программа в первую очередь означает равные условия - причем не только по энергоносителям, но и по налоговой нагрузке, равные регуляторные требования", - уточнил он. Это необходимо для создания равных условий на общем рынке.

Сергей Румас заметил, что у некоторых предприятий и секторов общий рынок вызывает озабоченность, однако, по его мнению, в программе действий и дорожных картах заложены переходные периоды, которые предоставят возможность для адаптации.