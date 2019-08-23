Министерство обороны предлагает снизить плату за обучение для отслуживших в армии

Ведомство занимается вопросом снижения платы за обучение отслужившим в армии, сообщил 23 августа во время круглого стола начальник управления информации главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров.

Владимир Макаров отметил, что прорабатывается вопрос о введении льгот при поступлении в учреждения образования, снижении стоимости обучения, введении доплаты к стипендии. Он добавил, что с начала 2019 года военнослужащим срочной службы в 2 раза повысили финансовое обеспечение, а в 2020 году планируется повышение выплат призывающимся на военные сборы в 15 раз. На данный момент денежное довольствие срочника составляет от 29 до 63 рублей. "Это не предел, в рамках плана повышения мотивированности для прохождения службы предусмотрено, при наличии соответствующих условий, дальнейшее повышение", - подчеркнул Владимир Макаров, сообщает БелТА.

Начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович отметил, что также прорабатывается норма, связанная со льготным поступлением на заочную форму высшего образования для лиц, которые прошли военную службу.