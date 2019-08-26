Лукашенко рассказал, как должны выглядеть школьники

Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко накануне начала нового учебного года заявил, что дети должны быть одинаковыми и хорошо одетыми.

Президент Беларуси отметил: «Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни — дети должны быть одинаковыми, они должны быть хорошо одеты».Он также добавил, что богатых людей нельзя заставить одевать детей проще, и их костюмы могут быть из других тканей. Однако, по словам главы государства, "все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. Они должны иметь такие же учебники, как все дети. И так далее."