Лента RSS
Подписаться на ленту
26 августа 2019, понедельник, 17:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,29
26. 08. 2019

Лукашенко рассказал, как должны выглядеть школьники

Источник фото: Президент Беларуси

Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко накануне начала нового учебного года заявил, что дети должны быть одинаковыми и хорошо одетыми.

Президент Беларуси отметил: «Дети идут в школу. Самое главное мое требование в эти дни — дети должны быть одинаковыми, они должны быть хорошо одеты».Он также добавил, что богатых людей нельзя заставить одевать детей проще, и их костюмы могут быть из других тканей. Однако, по словам главы государства, "все детки должны быть прилично одеты, прийти с приличными портфелями в школу. Они должны иметь такие же учебники, как все дети. И так далее."

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.