Экспорт белорусской сельхозпродукции увеличился на 1,6%

За первое полугодие 2019 года экспорт Из Беларуси сельскохозяйственной продукции составил 2,5 млрд долларов. Показатель на 1,6% выше, чем в соответствующий период 2018 года, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления ВЭД Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Поставки продукции осуществлялись в 88 стран мира, из них 12 - новые направления. В их числе Афганистан, Пакистан, Таиланд, Кения, отметил Алексей Богданов. Он добавил, что белорусская сельхозпродукция оценена также на рынке США. В первое полугодие текущего года ее было поставлено в США на сумму 2,4 млн долларов, что, по словам представителя Минсельхозпрода, незначительно ниже, чем в 2018 году, тем не менее, каждый год в США эспортируется товаров на сумму около 5 млн долларов. "Я думаю, что в текущем году мы сработаем не ниже этого показателя", — заключил он.