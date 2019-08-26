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26. 08. 2019

В Беларуси увеличилось количество поддельных евро и белорусских рублей

Источник фото: Telegraf.by

Об этом сообщается в обзоре Национального банка Беларуси за I квартал.

Лидером среди подделок, как всегда, стали доллары - 38,8%, однако количество поддельных долларов уменьшилось на 37,2%. А вот доля фальшивых евро увеличилась на 85,7%, доля среди подделок составила 24,9%. Количество подделок российского рубля увеличилось всего на 9,4%, а вот белорусского - в 2 раза.

Все обнаруженные фальшивки белорусского рубля были изготовлены без имитации элементов защиты.

По результатам периода с января по март 2019 года, выявлено 209 поддельных денежных знако, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

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