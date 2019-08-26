В июле средняя зарплата белорусов составила почти 550 долларов в эквиваленте

Средняя номинальная начисленная зарплата (до удержания налогов и сборов) белорусов в июле 2019 года составила 1128,5 рублей, сообщили в Белстате.

Белорусское правительство намерено удерживать средние зарплаты белорусов на уровне выше 1000 рублей. В июне размер средних зарплат составлял 1080,5 рубля.

Вместе с этим стоит задача по увеличению доходов сотрудников бюджета: они должны составлять не менее 80% от среднего по стране показателя.

Также ведется работа над изменением ситуации с неоправданно низкми зарплатами на предприятиях, сообщает БелТА.