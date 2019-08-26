Умер главный художник Большого театра Беларуси Александр Костюченко

Александру Костюченко было 62 года. Прощание с ним состоится 27 августа в Большом театре с 11.00 (вход через центральные двери).

Мастер занимал свою должность с 2009 года. Он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, являлся членом Союза художников Беларуси. Александр Костюченко - один из самых востребованных белорусских сценографов. Его спектакли шли в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Белорусском государственном молодежном театре и Большом театре Беларуси. Всего мастер поставил около 50 драматических спектаклей в Беларуси и ближнем зарубежье. В Большом театре Беларуси им создано около 15 оперных и балетных спектаклей, в их числе оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Тоска" Пуччини, "Набукко" и "Аида" Верди, "Седая легенда" Смольского, "Севильский цирюльник" Россини, "Макбет" Верди,"Тристан и Изольда" и другие, сообщает БелТА.