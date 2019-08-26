Лента RSS
Подписаться на ленту
26 августа 2019, понедельник, 18:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,29
26. 08. 2019

Умер главный художник Большого театра Беларуси Александр Костюченко

Александру Костюченко было 62 года. Прощание с ним состоится 27 августа в Большом театре с 11.00 (вход через центральные двери).

Мастер занимал свою должность с 2009 года. Он окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, являлся членом Союза художников Беларуси. Александр Костюченко - один из самых востребованных белорусских сценографов. Его спектакли шли в Национальном академическом театре имени Янки Купалы, Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Белорусском государственном молодежном театре и Большом театре Беларуси. Всего мастер поставил около 50 драматических спектаклей в Беларуси и ближнем зарубежье. В Большом театре Беларуси им создано около 15 оперных и балетных спектаклей, в их числе оперы "Царская невеста" Римского-Корсакова, "Тоска" Пуччини, "Набукко" и "Аида" Верди, "Седая легенда" Смольского, "Севильский цирюльник" Россини, "Макбет" Верди,"Тристан и Изольда" и другие, сообщает БелТА.

 

 

 

 

 

Это Интересно
Шоу-бизнес
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всё, что нас не убивает, делает нас льготниками.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.