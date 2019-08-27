При пожаре на СТО в Чаусах сгорела машина

По информации Могилевского областного управления МЧС, возгорание произошло на станции техобслуживания по улице Факельной. В результате произошедшего сгорело легковое авто, которое находилось на обслуживании.

В здании станции техобслуживания находились три помещения для хранения и обслуживания автомобилей, а также магазин, где продавались автозапчасти. Мужчина, который арендовал помещение СТО, в результате попыток самостоятельно потушить пожар, получил ожоги. Его доставили в Чаусскую районную больницу.

В здании повреждены крыша и слесарный инструмент. Причина возникновения пожара устанавливается.