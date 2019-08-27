В Толочинском районе на пожаре дома травмирован мужчина

27 августа в 04-19 спасатели получили сообщение о пожаре дома в деревне Большое Гальцево, сообщает МЧС.
Когда сотрудники МЧС приехали на место, горели дом и хозяйственная постройка. В доме нв момент возгорания находился и хозяин, мужчина 1971 года рождения. Он пытался потушить пожар сам, но не справился с этой задачей и выпрыгнул в окно.
Мужчина получил ожоги кистей рук и лица 1,2 степени (10% тела), ехать в ольницу не захотел.
В результате пожара уничтожен дом, в сарае уничтожены кровля и потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается.
Возможно причиной стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования либо неосторожное обращение с огнем владельца дома.
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