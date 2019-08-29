Банк ВТБ (Беларусь) выступил партнером хоккейной школы для детей в Минске

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) выступил партнером школы хоккейного мастерства «Финт» (г.Минск). В настоящий момент в школе занимаются более 400 детей в возрасте от 4-х до 18 лет, с которыми работают 5 профессионалов с успешным международным опытом, мастеров спорта по хоккею.

Благодаря взаимному сотрудничеству у многодетных и малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями появится возможность тренироваться бесплатно.

Занятия с юными хоккеистами проводятся на уникальном покрытии – площадке из высокомолекулярного пластика (синтетического льда) площадью в 300 квадратных метров. В школе действуют современный бросковый центр, тренировочная площадка и тренажерный зал.

«Наш подход подготовки юных хоккеистов направлен на высококачественную работу и воспитание всесторонне развитых ребят – мужественных, ответственных, образованных, с высокими моральными принципами. Мы не стремимся к сиюминутным результатам за счет здоровья детей, а следуем грамотному сбалансированному системному подходу, кропотливой комплексной работе с каждым игроком, чтобы наилучший результат получить на выпуске, к 16-18 годам, когда ребята смогут составить достойную конкуренцию профессиональным хоккеистам ведущих клубов», - прокомментировал Максим Тишкин, директор и тренер школы наивысшего хоккейного мастерства «Финт».

«Содействие развитию белорусского спорта – одно из важных направлений некоммерческой деятельности банка ВТБ (Беларусь). Банк на постоянной основе оказывает поддержку различным спортивным организациям страны, выступая спонсором и партнером федераций баскетбола, настольного тенниса, а также футбольного клуба «Динамо-Минск». Мы очень рады сотрудничеству с хоккейной школой для детей, потому что поддержка детского спорта – это вклад в здоровье подрастающего поколения», - отметила Ольга Жукова, начальник отдела рекламы, общественных связей и маркетинга банка ВТБ.