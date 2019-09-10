Мебельные винты в Минске по лучшим ценам

Не так давно мебель собирали из уголков и шкантов из дерева, а сегодня используется надежная и прочная крепежная фурнитура: конфирматы, эксцентриковые стяжки и мебельные винты, обеспечивающие скрепление элементов и не портящие внешний вид изделий.

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Разновидности мебельных винтов

Мебельный винт — популярный соединительный элемент, используемый для корпусной и мягкой мебели, который имеет:

умеренную стоимость — купить винты в Минске можно почти даром;

удобство установки — не требуется особых условий;

надежную фиксацию;

широкий перечень сфер использования — соединение элементов корпусной мебели из ламинированного ДСП, сборка частей из древесного массива в столярном производстве, сопряжение каркасов мягкой мебели.

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Евровинт

Евровинт (конфирмат) — деталь с потайной головкой, шлицами под крестовую отвертку или шестигранник. Для крепления плиты толщиной 16 мм достаточно крепежа, у которого гладкая часть составляет 16 мм. Мебельные винты длиной 50-60 мм, диаметром 7 мм. Для применения винтов придется сверлить заготовку, поскольку большинство материала, используемого в мебельной промышленности — ДСП. Толщина конфирмата позволяет его закрутить в плиту после предварительного засверливания.

Винты с шестигранными шлицами закручивают Г-образным или Z-образным шестигранным ключом. Можно использовать отвертку, дрель, шуруповерт с шестигранной битой.

Винтовая стяжка

Винт с наружной резьбой и бочка-гайка изнутри — это и есть винтовая стяжка. При соединении детали расположены под прямым углом. Винтовая стяжка придает конструкции жесткость, которую невозможно получить при использовании саморезов или конфирматов. Этот соединительный материал сложен в монтаже, требует навыков, головка мебельного винта заметна снаружи, но можно установить специальную заглушку.

Полукруглые мебельные винты

Классическое резьбовое соединение для корпусной и мягкой мебели. Фиксация в плите производится с помощью шлицов или подголовника квадратной формы. Крепеж удобен, поскольку не требуется дополнительная фиксация. Выпускаются также модели под шестигранник или отвертку.