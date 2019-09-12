Мощный запуск. Сразу шесть супермаркетов «Санта» открыли в Минске

В Минск пришла популярная в регионах сеть магазинов «Санта». Шесть супермаркетов в одно время официально открыли на месте объектов «Рублёвский». Флагманский магазин разместился в ТЦ «Магнит» на проспекте Дзержинского, 106, где появились рыбный остров, гастро-зона, кофейня, пекарня и пиццерия. На открытии раздали 1000 пачек мороженое и выступали артисты.

С шести супермаркетов «Санта» начала масштабный ребрендинг сети «Рублёвский», которая была приобретена брестской компанией в прошлом году. Ритейлер не просто сменил вывески, а преобразил торговые объекты полностью. В них провели глубокий ремонт, обновили интерьеры, поставили дорогостоящее оборудование и обустроили зоны для гурманов. На фасадах зданий появились панели небесного света и узнаваемые белые вывески «Санта». Расходы на ребрендинг каждого магазина оказались сопоставимы с открытием нового объекта.

Самый большой супермаркет заработал в ТЦ «Магнит» на Юго-Западе. Кроме того, открылись объекты в микрорайонах Каменная Горка (Каменногорская, 8), Сухарево (Сухаревская, 62) и Серебрянка (Рокоссовского, 1). Вывески «Санта» также появились на Немиге (Победителей, 1) и в начале Логойского тракта (Я. Коласа, 73). Все магазины запускали постепенно, стараясь не закрывать на длительное время. Некоторые объекты обновили в середине месяца, другие – только на днях.

«Теперь «Санта» официально пришла в Минске, где будет активно расширять свою сеть. Помимо ребрендинга, есть планы по строительству магазинов. Мы намерены присутствовать во всех районах города и внедрять здесь европейские стандарты, – отмечают в брестской сети. – Каждый магазин – абсолютно новый как в интерьере, так и в наполнении. Во флагманском супермаркете можно найти большой рыбный остров с настоящим голландским матиасом, пиццерию и пекарню с домашней выпечкой. Развитие сети продолжится: в ближайшие месяцы мы планируем открыть десятки новых объектов по всей стране».

«Санта» хорошо известна в регионах: сеть насчитывает около 100 магазинов в областных и районных центрах. Большинство из них построены «с нуля», некоторые занимают выкупленные и арендуемые площади. Каждый новый магазин собирает на открытии до тысячи человек. Ритейлер делает ставку на свежие товары, большой выбор мяса и рыбы, которую напрямую везет из Скандинавии.

Флагманский супермаркет в ТЦ «Магнит» занял площадь около 1150 «квадратов». Внутри продуманы широкие проходы, простая навигация выше уровня глаз и интерьер в скандинавском стиле – с обилием света и декором «под дерево». На полках собрано 16 000 наименований товаров.

В магазине представлены все привычные отделы, вроде мясного и молочного. А вот основным отличием стал рыбный остров со скандинавскими морепродуктами. Основное место в нем отвели под голландский матиас – популярный в Нидерландах деликатес, который получают из сельди преднерестового возраста.

Кроме того, покупателям доступна гастро-зона с готовыми блюдами. Выпечка поступает на прилавок из собственной пекарни, причем тесто замешивают руками, а не используют замороженную основу. Рядом выпекают пиццу по итальянским рецептам за 5,95 рубля. Работает и своя кофейня.

На открытии магазина собралось больше 1000 человек: выступили Naviband, показали шоу байкеров и мастер-класс пиццайоло. Покупателям раздавали бесплатное мороженое, а детям – еще и воздушные шары. Кто хотел, участвовал в конкурсах с призами.

Сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает производителя рыбы и мороженого «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». Торговая сеть насчитывает 100 розничных магазинов, а общее число работников превышает 4 тысячи человек.