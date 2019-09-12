Лукашенко поручил министру и губернаторам усилить дисциплину в школах

Во время обучения в школе нужно, не теряя времени даром, получать максимум знаний. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения минской средней школы № 93, сообщили в Администрации главы государства. По его словам, чтобы быть конкурентными в жизни, «надо себя заставить хотя бы прилично закончить школу и получить знания».

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Президент отметил, что без знаний нельзя устроиться ни на предприятие, ни в колхоз. Он посоветовал школьникам взять «максимум знаний» и определиться с планами на время после школы.

Александр Лукашенко также заявил, что в воспитании и образовании детей важна роль как учителей, так и родителей. При этом он потребовал не перегружать учащихся домашним заданием, поручив давать основные знания в школе. По его мнению, оптимально соотношение, когда в школе ученики получают 75% информации, а оставшиеся 25% - в процессе самостоятельного изучения.

Глава государства также заявил, что дисциплина в школе сильно упала, и поручил министру образования, главам областей и Минска принять меры для усиления порядка и дисциплины в учебных учреждениях.

"Школа - это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами - учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем", - подчеркнул он.