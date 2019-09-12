Топ-10 мобильных фоторедакторов

С распространением визуальных соцсетей все более популярной становится и качественная мобильная фотография. Миллионы людей заявляют о себе при помощи видео и фото, снятых на камеры смартфонов. Даже именитые блогеры все чаще отдают предпочтение мобильным камерам: работать с ними быстрее и проще, чем с традиционными.

Что же касается качества контента, то его помогут поправить специальные приложения – редакторы для социальных сетей.

Встречайте, ТОП-10 мобильных приложений для редактирования фото- и видеоконтента.

VSCO

VSCO – один из самых популярных мобильных фоторедакторов. Работать с ним максимально просто и легко. Приложение позволяет отрегулировать резкость и яркость фотографии, выбрать подходящий фильтр, который подчеркнет ее оригинальность. Также в VSCO есть функция сохранения ручной настройки коррекции контента. Это позволяет владельцу профиля создать собственный единый стиль для всех фотографий.

Из минусов данного приложения – большое количество платного контента (лучшие фильтры стоят денег) и отсутствие точечной коррекции, в связи с чем для обработки портретных снимком эта программа не подойдет.

Snapseed

Фоторедактор Snapseed – настоящая находка как для фотолюбителя, так и для профессионального блогера. По качеству обработки данное мобильное приложение можно сравнить с легендарным графическим редактором Photoshop.

Snapseed – это идеальная точечная коррекция и очень богатый (и что немаловажно – бесплатный) функционал. Если необходимо скрыть недостатки лица на портретном снимке, сделать более интересным пейзажное изображение (например, добавить или удалить элементы), данный мобильный редактор незаменим.

Однако, прежде чем работать с Snapseed, необходимо как следует разобраться с его функционалом, особенностями работы и многочисленными настройками. Также малое количество русских шрифтов сужает возможности оформления контента.

Unfold

Unfold – максимально удобное (и простое) приложение для создания сториз. В Unfold можно работать с текстом, фото- видеофайлами. В его функционале огромное количество наборов, стикеров, рамок, что позволяет сделать истории по-настоящему интересными и яркими. Готовые сториз можно сразу публиковать в Instagram, без предварительного сохранения на смартфоне. Также обработанные файлы при необходимости можно перевести в PDF-формат.

Из минусов Unfold – его цена. Практически все возможности данного приложения платные, однако если оформить годовую подписку, стоимость будет вполне приемлемой.

Здесь мы рассмотрим несколько приложений одного типа:

VHS Camcorder (3.49 $)

Camcorder (бесплатно)

VHS Camcorder, а также его бесплатная и значительно урезанная версия Camcorder – отличный мобильный редактор для создания VHS-эффектов (эффектов пленочной камеры). С его помощью любая современная запись в считанные минуты превращается в оригинальное ретро-видео с помехами, своеобразной цветопередачей и зумом.

Nebi – Film

Nebi-Film – ещё одно мобильное приложение, позволяющее имитировать пленочную съемку. Это настоящая мобильная фотолаборатория, с огромным количеством различных фильтров и эффектов. Отличительной особенностью данного редактора является возможность менять радиус при наложении фильтра, что позволяет взглянуть на фото (в прямом и переносном смысле) под другим углом. Из относительных недостатков – малое количество бесплатных фильтров.

Canva

Canva – отличное приложение для создания интересных сториз, а также всевозможных постеров и коллажей. Содержит множество шаблонов для оформления контента социальных сетей. Редактор адаптирован для русскоязычных пользователей, в его функционале легко разобраться. Если же работа с программой вызывает сложности, возможно обучение по интерфейсу. Как и другие мобильные приложения, Canva содержит часть платного контента. Из недостатков – малое количество русских шрифтов.

Adobe Spark Post

Adobe Spark Post – еще один создатель уникальных сториз с, пожалуй, наиболее многочисленным количеством шаблонов. При этом в данном приложении, так же как в случае с Canva, ограниченное количество русских шрифтов, что вносит свои особенности при работе с текстом.

Facetune

Facetune – одно из лучших приложений для коррекции портретных снимков. Позволяет не только скрыть небольшие дефекты на лице, но и произвести так называемую «фотопластику», например, изменить форму носа, увеличить губы, поднять уголки глаз и т.д. При этом небольшая коррекция будет незаметна для посторонних глаз, а вот следы значительных изменений скрыть уже не удастся.

PicsArt

PicsArt – еще одно интересное приложение для улучшения качества контента социальных сетей. В отличие от других редакторов, позволяет изменять не только цвет, но и фон фотографии, а также вставлять различные объекты. При этом для использования всех возможностей PicsArt необходимо зарегистрироваться, а также, а также внести определенную плату.

Highlight Cover Maker for Instagram Story

Highlight Cover Maker for Instagram Story – название данного приложения говорит само за себя. Это уникальный создатель сториз для Instagram, настоящий кладезь шаблонов, фонов, шрифтов и иконок. Программа позволяет разработать собственный уникальный стиль для любого профиля, сделать контент по-настоящему ярким и интересным. К сожалению, возможности этого редактора становятся доступными только после внесения платы.

Благодаря созданию мобильных редакторов, каждый сегодня может почувствовать себя настоящим творцом. Для этого достаточно открыть в приложении и немного улучшить фото, снятое на камеру обычного смартфона. И, вуаля, - фотошедевр готов, соцсети взрываются лайками и аплодисментами. Физические же и финансовые затраты при этом минимальны.

Комментировала Анастасия Дорошенко, фотограф

Материал подготовлен сайтом Redsale.by