В Минске столкнулись легковушка и троллейбус

В Минске 2 сентября на улице Одинцова столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo под управлением 68-летней женщины и троллейбус маршрута №77. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В машине оказалась заблокирована водитель. В троллейбусе из примерно 40 пассажиров никто не пострадал. Работниками МЧС из легкового автомобиля деблокировали пострадавшую, которая затем была госпитализирована. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby