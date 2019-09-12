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02. 09. 2019

В Минске столкнулись легковушка и троллейбус

Источник фото: МЧС

В Минске 2 сентября на улице Одинцова столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo под управлением 68-летней женщины и троллейбус маршрута №77. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В машине оказалась заблокирована водитель. В троллейбусе из примерно 40 пассажиров никто не пострадал.

Работниками МЧС из легкового автомобиля деблокировали пострадавшую, которая затем была госпитализирована.

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