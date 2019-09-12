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02. 09. 2019

Консорциум с участием Евразийского банка развития подал заявку на участие в первом ГЧП конкурсе в Беларуси

2 сентября 2019 года в Минске состоялось вскрытие заявок на участие в конкурсе по проекту реконструкции автомобильной дороги М-10 в Республике Беларусь. Евразийский банк развития подал совместную заявку с Газпромбанком, Белгазпромбанком, а также строительными партнерами – Ичташ (Турция) и Поли Чанда Инжиниринг (Китай).

Это первый проект в Республике Беларусь, реализуемый на базе механизмов государственно-частного партнерства. Реконструируемая автомобильная дорога является частью международного транспортного коридора, соединяющего Европейский союз, Республику Беларусь и Россию. Бюджет проекта оценивается в 185 миллионов евро, срок соглашения составит 20 лет. Евразийский банк развития планирует выступить в качестве участника проектной компании, а также старшего кредитора.

Рассматриваемый проект крайне важен с точки зрения дальнейшего формирования ГЧП в Республике Беларусь. Евразийский банк развития и наши партнеры обладают уникальной экспертизой в реализации масштабных инфраструктурных проектов.

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