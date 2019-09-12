Лукашенко предложил объединить усилия ЕС и ОДКБ
Зась и Макей поделились впечатлениями от встречи с советником Трампа
За наркотики и ненадлежащую рекламу в Беларуси заблокировали 7 сайтов
В Гомеле трое рецидивистов избили и похитили девушку
Ураган Дориан ослаб до третьей категории
Гончарук рассказал, как добьется роста экономики
В результате пожара на предприятии в Слуцке пострадал рабочий
В Беларуси за 30 лет среднегодовая температура выросла на 1,3 градуса
Во Франции откопали аналог Стоунхенджа
МАРТ потребовал удалить клип «Белмаша» с полуголыми девушками
Лукашенко предложил объединить усилия ЕС и ОДКБ
В Гомельской и Гродненской областях запрещают посещение лесов
Зась и Макей поделились впечатлениями от встречи с советником Трампа
За наркотики и ненадлежащую рекламу в Беларуси заблокировали 7 сайтов
Международная конференция по борьбе с терроризмом открывается в Минске
В Беларуси отменили лицензирование отдельных видов деятельности
В Беларуси пройдут дожди, возможны грозы
ВНИИАЭС и институт «Сосны» договорились о сотрудничестве
На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?
Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве
В Италии выпал град размером с яблоко
Погоня под Смолевичами: пассажиры выпрыгивали на ходу, инспектор висел на двери
купе-кроссовер Renault ARKANA и Яндекс.Навигатор
Смартфон VS камера: Huawei P30 PRO выходит на рынок
Мальта — остров с тысячелетней историей