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03. 09. 2019

За наркотики и ненадлежащую рекламу в Беларуси заблокировали 7 сайтов

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Беларусь
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На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

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