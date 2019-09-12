Зась и Макей поделились впечатлениями от встречи с советником Трампа

Прошедшая в Варшаве встреча секретарей советов безопасности Беларуси, США, Польши и Украины полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога. Об этом сообщил 3 сентября госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, который сам участвовал в мероприятии вместе с советником президента США Джоном Болтоном.

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Он также призвал не искать во встрече скрытых смыслов и конспирологии, передает БелТА.

В свою очередь министр иностранных дел Владимир Макей позитивно оценил итоги состоявшихся ранее в Минске переговоров с Джоном Болтоном. По его словам, встреча носила позитивный характер и во время ее никто никого ни от кого ничего не требовал.

«Просто была ознакомительная встреча, беседа», - отметил глава МИД.

Владимир Макей подчеркнул, что несмотря на обвинения «в дрейфе на Запад», Беларусь занимает взвешенную политику в этих вопросах.