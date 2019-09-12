Лента RSS
Подписаться на ленту
03 сентября 2019, вторник, 11:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
03. 09. 2019

Зась и Макей поделились впечатлениями от встречи с советником Трампа

Прошедшая в Варшаве встреча секретарей советов безопасности Беларуси, США, Польши и Украины полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога. Об этом сообщил 3 сентября госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, который сам участвовал в мероприятии вместе с советником президента США Джоном Болтоном.

смотрите также Болтон назвал общение с Лукашенко отличной встречей

Он также призвал не искать во встрече скрытых смыслов и конспирологии, передает БелТА.

В свою очередь министр иностранных дел Владимир Макей позитивно оценил итоги состоявшихся ранее в Минске переговоров с Джоном Болтоном. По его словам, встреча носила позитивный характер и во время ее никто никого ни от кого ничего не требовал.

«Просто была ознакомительная встреча, беседа», - отметил глава МИД.

Владимир Макей подчеркнул, что несмотря на обвинения «в дрейфе на Запад», Беларусь занимает взвешенную политику в этих вопросах.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На собеседованиях я бы задавала один-единственный вопрос — считаете ли вы приемлемым разогревать рыбные котлеты в микроволновке на офисной кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.