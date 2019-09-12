Услуга резервного копирования Office 365 запущена впервые в Беларуси

Компания ActiveCloud, первый облачный провайдер в Беларуси, сообщил о запуске услуги резервного копирования и восстановления данных Microsoft Office 365. Это готовое решение, которое позволяет пользователю в случае аварии, случайного удаления или угроз безопасности восстановить данные Office 365 самостоятельно или при помощи специалистов провайдера.

«Microsoft обеспечивает доступность приложений Office 365, но сами данные принадлежат пользователю, который отвечает за выбор решения для их защиты. По данным международных исследований, только 25% компаний хранят резервные копии облачных приложений, 50% - полагаются на своего провайдера, а 25% - об этом не задумываются. Для комплексной защиты данных необходимо создавать независимые резервные копии. Эту задачу в полной мере решает сервис Veeam Backup для Microsoft Office 365"» - говорит менеджер по облачным продуктам Active Cloud Роман Белый.

Пользователи сервиса получают возможность настройки собственного плана резервного копирования отдельных объектов приложений Office 365, включая почтовые ящики Exchange Online, документы Share Point Online, файлы OneDrive для бизнеса, а также данных из локальных Exchange и Share Point.

Услуга реализована на базе технологии Veeam – вендора с мировым именем, который специализируется на решениях по обеспечению защиты и доступности данных. Резервные копии создаются по заданному расписанию и хранятся на территории Беларуси в дата-центре с высоким уровнем надежности Tier III.

Пользователи услуги могут выбрать сценарий обслуживания: в первом случае, вся работа по настройке и управлению сервисом лежит на специалистах провайдера, во-втором - администрирование полностью на стороне заказчика, при этом специалисты провайдера помогают с настройкой и осуществляют техническую поддержку.