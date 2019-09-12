В результате пожара на предприятии в Слуцке пострадал рабочий

Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия на территории предприятия по производству мазута в Слуцке. Как отметили в СК, здесь ночью 1 сентября при очистке сырья загорелись и разлились горюче-смазочные материалы. В результате с ожогами был госпитализирован 31-летний работник предприятия.

Огнем повреждено имущество и уничтожен седельный тягач с цистерной. Назначены исследования для установления причины пожара и обстоятельств произошедшего. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby