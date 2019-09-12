11:23, 3 сентября 2019

В Гомельской и Гродненской областях запрещают посещение лесов

В четырех пограничных с Польшей районах Гродненской области ввели запрет на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства лесного хозяйства Беларуси о запретах и ограничениях на посещение лесов.

Также в леса запрещено ходить практически во всех районах Гомельской области. Единственное исключение – Рогачевский район.

Во всех остальных областях ограничений нет.

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