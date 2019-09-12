Лукашенко предложил объединить усилия ЕС и ОДКБ

Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске. Он назвал терроризм беспрецедентным вызовом современному обществу, «с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам».

смотрите также Зась и Макей поделились впечатлениями от встречи с советником Трампа «Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе», - заявил президент, сообщили в Администрации главы государства. Александр Лукашенко также назвал актуальной идею объединить ОБСЕ и АСЕАН под эгидой контртеррористической конференции в Минске. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby