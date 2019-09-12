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03. 09. 2019

Лукашенко предложил объединить усилия ЕС и ОДКБ

Источник фото: Президент Беларуси

Терроризм стал одной из самых мощных и осязаемых угроз глобальной безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске. Он назвал терроризм беспрецедентным вызовом современному обществу, «с которым не справиться в одиночку даже самым могущественным государствам».

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«Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе», - заявил президент, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко также назвал актуальной идею объединить ОБСЕ и АСЕАН под эгидой контртеррористической конференции в Минске.
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