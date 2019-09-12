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03. 09. 2019

В Беларуси запустили платежные браслеты

В Беларуси запустили бесконтактные платежные браслеты. Новую технологию первым предложил населению Приорбанк. Браслеты должны стать альтернативой банковским карточкам для бесконтактной оплаты товаров или услуг.

Браслет устроен достаточно просто. В нем находится уменьшенная неперсонифицированная карточка Visa Classic для бесконтактных платежей. С помощью браслета можно оплачивать в одно касание покупки, счета в кафе, магазинах, аптеках или проезд в метро. Родители могут оформить браслет ребенку.

Для совершения платежа достаточно поднести браслет к терминалу, после чего товар или услуга будут оплачены мгновенно. Для надежности банк оповестит о каждой операции с помощью SMS. С каждой покупки в сети партнеров часть денег будет возвращаться обратно на счет по программе KEYcard. 

Рассчитываться браслетом можно в Беларуси и за рубежом – в любом месте, где принимают бесконтактную оплату. В случае покупки до 80 рублей процесс оплаты с помощью браслета происходит мгновенно, так как в большинстве случаев вводить ПИН-код не нужно. 

Стоимость браслета на первом этапе снизили до 40 рублей.

«Платежный браслет можно всегда носить с собой: он водонепроницаемый и не боится перепадов температур. С ним удобно на пляже, в сауне, аквапарке или бассейне, его можно взять в спортзал, в кафе или посетить с ним любимые концерты и фестивали. Некоторое время ушло на тестирование технологии, и сейчас оно доступно всем желающим. Браслет станет удобным дополнением к карточке или смартфону с приложением для бесконтактной оплаты, а с учетом невысокой цены и широкого функционала может получить широкое распространение среди белорусов», – считают в Приорбанке. 

Чтобы приобрести браслет, надо оставить заявку на сайте банка, выбрать цвет (черный, желтый, салатовый или бирюзовый) и ближайшее отделение, в котором будет удобно его забрать. 
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