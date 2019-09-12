«Ещё вчера было всё нормально, сегодня ты взял и влюбился». Группа СБПЧ выступит 26-го ноября в клубе Re:Public с презентацией нового альбома

Они делают музыку из уличного шума, фрагментов записей заезженных пластинок, мелодий, сыгранных на старинных синтезаторах, обрывков чьей-то речи — творят гармонию из хаоса, вдохновляясь беспорядком, конвертируя прозу жизни в актуальную и местами концептуальную поэзию и музыку.

СБПЧ (Самое большое простое число) — это проект, состоявший из журналиста Кирилла Иванова и дуэта электронной музыки Елочные игрушки. Иванов появился на свет 26 августа 1984 года в Ленинграде. В школе он изучал древнегреческий язык и латынь. После школы поступил на медицинский факультет. Попутно с учебой Кирилл состоял в музыкальной группе, у которой было всего два концерта. Под конец учебы парень бросил институт, так как понял, что это не для него. Он работал на разных работах, пока не понял, что журналистика это его. Изначально он писал для женского журнала, затем работал корреспондентом, пока не стал репортером на телевидении. Кирилл решил основать свою группу, на это ушло 2 года. Он хотел, чтобы музыка группы отличалась тем, что в ней нет ударных и бита. Мелодия должна была задавать ритм. Целью Кирилла была музыка, не похожая на хип-хоп и электронику.

Группа "Самое Большое Простое Число" создаёт электронную музыку с грувом и энергией, совмещая несовместимое – пестрый коллаж африканских ритмов, хип-хоповыебрейки, фанковая гитара, дискотечный бас, лирический женский бэк-вокал и психоделические проигрыши.

«Мы выпустили гору новой музыки, еще больше записали, но пока никому не показывали, дали миллиард концертов и сыграли миллион диджейсетов. Все это — подготовка ко встрече с вами. Концерт-ураган, концерт-торнадо, концерт, какого больше не будет. СБПЧ устроят на сцене карнавал дичи, чемпионат по стоянию на голове, марафонский забег на месте. Эти песни нужны, чтобы вы танцевали!»

В августе группа выпустила девятый альбом под названием "Наверное, точно", который и презентует в Минске 26-го ноября в клубе Re:Public. Неопределенность названия определяет содержание — это музыка, которую трудно охарактеризовать и каталогизировать, поставить на полку и маркировать однозначно. Десять дерзких и очень разных песен были записаны в Норвегии под бликами северного сияния. Эта запись бьёт под дых и убаюкивает — все жанры, кроме скучного. Бесконечный диалог двух самых близких и от того бескомпромиссно честных друзей. Это моя кровь у тебя на лице?!

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЙТИ НА КОНЦЕРТ СБПЧ?

1. Песни, которые было не услышать на выступлениях ребят, теперь прогремят в Минске.

2. СБПЧ известны своей непредсказуемостью: разные составы, рок-звучание, оркестр, электронные дуэты.

3. Живьем они могут заставить стереть кроссовки до дыр и сжаться в кулак сердце.

Бред, абсурд и ерунда! Грув, бас и гул! Танцы, объятия, нижний брейк! И это малая часть того, что ждёт зрителей на концерте 26-го ноября в клубе Re:Public!

Билеты на концерт поступили в продажу сегодня.

Телефон для справок: +375 33 365 00 00.

Стоимость билетов: 25 рублей.

Купить билеты можно на сайте организатораhttps://www.atomenterglobal.by/ru (без комиссии), в кассах города, а также на сайтах билетных операторов.

12+