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03. 09. 2019

В Минске состоится концерт Кубанского казачьего хора

Кубанский казачий хор – старейший национальный коллектив России, признанный жемчужиной мировой культуры и имеющий непрерывную легендарную историю с начала XIX века. Подлинно исторический коллектив является особо ценным объектом культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры. За многолетние существование, Кубанский хор завоевал любовь и признание зрителей по всему миру.

Кубанский казачий хор своим творчеством наиболее ярко раскрывает глубокий смысл всего того, что заключают в себе гордые слова «Любо, братцы, любо!». В своих песнях артисты коллектива делятся со зрителем стихами и музыкой о казачьей воле, доблести и славе, любви и разлуке и конечно о победах казаков. В репертуар входят кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, а также песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко — художественного руководителя коллектива.

У Хора большая история, высокопрофессиональный состав и тщательно подобранный репертуар, который складывался десятилетиями. В определенном смысле Кубанский казачий хор является историческим памятником, запечатлевшим события двухвековой истории в формах музыкальной и певческой культуры. 

Концертная программа Кубанского казачьего хора порадует живым исполнением,  казачьими песнями, незабываемыми танцевальными постановками и колоритными костюмами.

30 октября, 19:00

Дворец Республики (Большой зал)

«Концерт Кубанского казачьего хора

Дополнительная информация по телефону: +375(29)5200000

Билеты у распространителей и на сайтах:

www.ticketpro.bywww.kvitki.by

 
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