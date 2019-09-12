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04. 09. 2019

Лукашенко рассматривает проект по интеграции с Россией

Президенту Беларуси Александру Лукашенко передали проект программы действий по интеграции страны с Российской Федерацией. Об этом во вторник, 3 сентября, заявила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева, сообщает РБК.

Она уточнила, что с марта этого года обсуждается вопрос об интеграции в рамках Союзного государства. Александр Лукашенко в начале августа поручил правительству Беларуси ускорить согласование этого вопроса с Москвой.

На сегодня известно, что правительственный проект по интеграции уже передан для одобрения президенту Лукашенко. Проект создан на основе Договора о создании Союзного государства, который Минск и Москва подписали в 1999 году.

Напомним, еще в декабре 2018 года стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси.

Ранее Лукашенко называл условия союза Беларуси с Россией. Главным принципом он назвал равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

Источник: korrespondent.net
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