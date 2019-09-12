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04. 09. 2019

В Беларуси будет в основном без осадков

Источник фото: Telegraf.by

В среду, 4 сентября, в Беларуси ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь утром по востоку небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах страны сохранится туман. Ветер переменных направлений слабый. Максимальная температура воздуха +16.. +22°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). В утренние часы в отдельных районах города слабый туман. Температура воздуха утром +12.. +14°C, днем +19.. +21°C, вечером +15.. +17°C.

По данным Белгидромета, 5 сентября республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +18..+25°С.

6 сентября погоду в основном будет определять область повышенного давления, лишь утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем облачно с прояснениями, местами по северо-западной половине страны кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку +23..+25°С.
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