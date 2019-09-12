«Маск подарил». Лукашенко рассказал о своем электрокаре Tesla

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, откуда в его автопарке появился элетрокар Tesla. По его словам, электромобиль ему подарил лично глава компании Илон Маск. «Маск подарил», – отметил он 2 сентября на встрече с учениками минской школы №93. Сюжет об этом показал телеканал СТВ.
В 2017 году в Администрации главы государства сообщили, что электромобиль Tesla президенту «предоставили для тестирования». Однако подробности не раскрывались.
Самому Александру Лукашенко автомобиль понравился, хоть он «и испугался, что он может взлететь».
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby