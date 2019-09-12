Украина ответила на слова Лукашенко о росте потока оружия

С начала 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники обнаружили почти 40 единиц оружия, что более чем на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти на украинскую территорию, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Среди обнаруженного была только 1 единица огнестрельного оружия, остальные - охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое оружие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 3 сентября в Минске на международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых возникающих технологий", заявил, что после начала конфликта в Украине Беларусь была вынуждена «закрыть границу».

«Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, - жди терроризма», - рассказал он.