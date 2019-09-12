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04. 09. 2019

Минсвязи выпускает почтовый блок к 1000-летию Бреста

4 сентября Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовый блок «1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста». Об этом Телеграфу сообщила пресс-секретарь РУП "Белпочта" Виктория Джухунян.

Художник блока является Татьяна Дольская, автором дизайна - Марина Витковская. Печать офсетная, полноцветная, с дополнительной краской под бронзу. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. рамочная 13: 131/2. Размер марки в блоке 52х29,6 мм. Размер блока 88х69 мм. Тираж блока 20 тыс.

Блок печатался в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т.  Непогодина».
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