Минсвязи выпускает почтовый блок к 1000-летию Бреста

4 сентября Министерство связи и информатизации Беларуси выпускает в обращение почтовый блок «1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста». Об этом Телеграфу сообщила пресс-секретарь РУП "Белпочта" Виктория Джухунян.

Художник блока является Татьяна Дольская, автором дизайна - Марина Витковская. Печать офсетная, полноцветная, с дополнительной краской под бронзу. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. рамочная 13: 131/2. Размер марки в блоке 52х29,6 мм. Размер блока 88х69 мм. Тираж блока 20 тыс. Блок печатался в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby