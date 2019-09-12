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04. 09. 2019

Начальника потребительского рынка Минска посадили на 13,5 лет

Минский областной суд 4 сентября приговорил бывшего начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича по делу о коррупции в ГУПР и в комбинате школьного питания Ленинского района города к 3,5 годам. С учетом ранее назначенного наказания он получил 13,5 лет колонии усиленного режима.

Бывший директор комбината школьного питания Ленинского района Бронислав Рослик за взятки и хищение приговорен к 10 годам колонии усиленного режима, бывший главный бухгалтер Александра Мамотюк за хищение и мошенничество – к 7 годам колонии общего режима, кладовщик Лариса Рослик - за мошенничество к 4 годам колонии общего режима.

Как передавал Телеграф, 11 апреля 2017 года Комитет государственной безопасности Беларуси сообщил о задержании группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергеем Барисевичем. Под стражей оказались 10 чиновников, все они подозреваются во взяточничестве.
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