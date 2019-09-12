Porsche официально представила свой первый электромобиль: Taycan

Сегодня компания Porsche официально представила свой первый электриче-ский спорткар – Taycan. Эффектная мировая премьера состоялась сразу в трех точках планеты. «Taycan связывает наше прошлое с нашим будущим. Он про-должает историю успеха нашей марки – марки, которая захватывает дух наших поклонников на протяжении более чем 70 лет. Это начало новой эпохи» - зая-вил председатель Совета правления Porsche AG Оливер Блюме, открывший мировую премьеру модели в Берлине.

Четырехдверный спортивный седан сочетает в себе типичные для Porsche ходовые качества с инновациями и повседневной практичностью. В то же время передовые методы производства и инновации Taycan устанавливают новые стандарты в области устойчивого развития и цифровых технологий. «Мы обещали создать настоящий Porsche для эпохи электрической мобильности - эмоциональный спорткар, который впечатляет своими техническими решениями и динамикой и в то же время вызывает яркие эмоции – как это делали его легендарные предшественники. И мы сдержали это обещание» - заявил член Совета правления Porsche AG по разработке и исследованиям Михаэль Штайнер.

Первыми моделями нового семейства являются Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Они воплощают в себе принцип Porsche E-Performance и являются одними из самых мощных серийных автомобилей в современной модельной гамме компании. В этом году также будут представлены менее мощные полноприводные модели семейства. В конце 2020 года на рынок выйдет и кроссовер Taycan Cross Turismo. К 2022 году Porsche инвестирует в электрическую мобильность в общей сложности более 6 миллиардов евро.

Динамика и эффективность

Флагманская модель Taycan Turbo S обладает максимальной мощностью 560 кВт (761 л.с.) в режиме «Launch Control», а мощность Taycan Turbo достигает 500 кВт (680 л.с.) Taycan Turbo S разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды, Taycan Turbo требуется для разгона 3,2 секунды. Запас хода модели Turbo S достигает 412 км, модели Turbo - 450 км (по стандарту WLTP). Максимальная скорость обеих полноприводных версий составляет 260 км/ч.

Porsche Taycan является первой серийной моделью с 800-вольтной бортовой электросистемой (в отличие от стандартной 400-вольтной системы, обычно применяемой в электромобилях). Это обеспечивает очень важное преимущество для водителей Taycan: при подключении к скоростной зарядке постоянного тока батарея всего за 5 минут получает достаточно энергии, чтобы проехать до 100 километров (по стандарту WLTP). Зарядка батареи с 5% до 80% занимает всего 22,5 минуты (в идеальных условиях). При этом пиковая мощность зарядки может достигать 270 кВт. Емкость батареи Performance Battery Plus составляет 93,4 кВт*ч. Кроме того, Taycan может подзаряжаться от домашней сети переменного тока мощностью до 11 кВт.

Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo уже доступны для заказа. Стоимость в Германии составляет 185 456 евро и 152 136 евро соответственно.

Дизайн с ДНК Porsche

Минималистичный дизайн Taycan открывает новую эпоху для Porsche. В то же время в нем прослеживаются гены классических моделей компании. Широкий и плоский капот сочетается с выпуклыми крыльями. Силуэт сформирован спортивной линией крыши, которая ниспадает к задней части кузова. Изгиб задних стоек кузова и массивные задние крылья придают модели типичный мощный внешний вид, характерный для спорткаров Porsche. Сзади обращает на себя внимание новый дизайн световой панели с интегрированным логотипом Porsche. Taycan обладает превосходной аэродинамикой (коэффициент C d равен 0,22), что вносит значительный вклад в снижение расхода электричества и увеличение запаса хода.

Уникальный дизайн интерьера с широкой панелью дисплеев

Дизайн салона Taycan также демонстрирует новый подход для серийных моделей Porsche. Совершенно новая архитектура передней панели включает в себя отдельный изогнутый дисплей с виртуальными приборами, центральный 10,9-дюймовый дисплей мультимедийной системы и опциональный дисплей напротив переднего пассажира. В Taycan применяется полностью новый интерфейс с минимальным количеством физических кнопок и селекторов. Большинство функций управляются при помощи сенсорных панелей или голоса – для запуска голосового управления нужно произнести фразу «Хей, Порше».

Taycan – первая модель Porsche, которая предлагает отделку салона без использования кожи. Варианты отделки из инновационных переработанных материалов подчеркивают экологичность нового автомобиля. Для обеспечения характерной для Porsche низкой посадки в конструкции батареи предусмотрены специальные ниши в области задних пассажиров. Taycan предлагает два багажных отсека: 81 литр спереди и 366 литров сзади.

Инновационный привод и двухскоростная трансмиссия

Taycan Turbo S и Taycan Turbo оснащены двумя высокопроизводительными синхронными электромоторами – по одному на каждую ось. Каждый электомотор скомпонован вместе с трансмиссией и инвертером в компактный модуль. Модули обладают максимальной удельной мощностью (кВт на литр объема) среди всех электроприводов, применяемых в современных электромобилях. На задней оси установлена инновационная двухскоростная трансмиссия, разработанная инженерами Porsche. Первая передача обеспечивает максимальную разгонную динамику со старта, а вторая позволяет снизить расход электроэнергии при движении с высокой скоростью.

Центральное управление системами шасси

Porsche применяет в Taycan центральное управление всеми системами шасси Porsche 4D Chassis Control. Электроника анализирует и синхронизирует работу всех систем в режиме реального времени: адаптивной пневмоподвески с трехкамерными модулями, адаптивных амортизаторов PASM (Porsche Active Suspension Management), электромеханических стабилизаторов поперечной устойчивости Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) и системы контроля тяги Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Система управления полным приводом и рекуперации также являются уникальной разработкой Porsche. Мощность рекуперации достигает 265 кВт, что значительно превосходит возможности конкурентов. Тест-драйвы показали, в повседневной эксплуатации система способна рекуперировать до 90% энергии торможения, не используя при этом гидравлическую тормозную систему.

Taycan предлагает знакомую по другим моделям Porsche возможность выбора одного из режимов движения. Они дополнены специальными режимами для оптимального использования электропривода. Всего водителю доступны четыре предустановленных режима: «Range», «Normal», «Sport» и «Sport Plus». Кроме того, водитель имеет возможность самостоятельно сконфигурировать настойки в режиме «Individual».

Мировая премьера в трех точках мира

Мировая премьера Porsche Taycan прошла одновременно на разных континентах: в Северной Америке, Китае и Европе. Это наиболее важные рынки сбыта для нового электромобиля. Выбор локаций подчеркивает экологичность новой модели, которая будет использовать в том числе возобновляемые источники электроэнергии. Ниагарский водопад на границе между США и Канадой символизирует гидроэлектроэнергию, солнечная электростанция под Берлином – гелиоэнергетику, а ветрогенераторы на острове Пингтан в Китае – ветроэнергетику.