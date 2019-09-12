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05. 09. 2019

Акция в МТС: скидки на все смартфоны Xiaomi до 15% по промокоду «Супер»!

В интернет-магазине и салонах связи МТС до 15 сентября по промокоду «Супер» предоставляется скидка на все смартфоны Xiaomi.

Скидка составляет 15% при покупке устройства единовременным платежом, и 5% — при покупке в рассрочку.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить промокод «Супер» работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Экономьте деньги при покупке смартфонов в МТС по промокоду «Супер». Полный список моделей Xiaomi, принимающих участие в акции, смотрите на сайте.
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