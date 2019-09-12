Максим Аверин впервые покажет в Минске «Там же, тогда же»

9 ноября в КЗ «Минск» состоится белорусская премьера лирической комедии «Там же, тогда же» с участием Заслуженных артистов РФ Максима Аверина и Анны Якуниной.

Пьеса «Same Time, Next Year» – главный хит канадского драматурга и сценариста Бернарда Слейда. На Бродвее она появилась в 1975 году, после чего была исполнена 1453 раза. Бессменный и суровый критик «Нью-Йорк Таймс» Клайв Барнес призывал читателей газеты немедленно приобрести билеты на постановку, потому что «это самый смешной и захватывающий спектакль о любви и измене, который Бродвей когда-либо видел».

Пьеса была переведена на русский язык и впервые поставлена в 1991 году режиссером Леонидом Трушкиным. Она рассказывает о том, как однажды в маленькой гостинице встречаются двое и начинается роман, который продлится 25 лет. Меняется политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи.

Оба исполнителя главных ролей прекрасно известны публике. Максим Аверин – известный театральный актер («Сатирикон», Московский академический театр сатиры), исполнивший также множество популярных ролей в кино и сериалах, обладатель премий «Триумф», «Чайка», «ТЭФИ», Заслуженный артист РФ. Анна Якунина – также театральная актриса («Сатирикон», «Ленком»), с большим опытом в кино и телевизионных проектах, лауреат премии «Чайка», Заслуженная артиста РФ. Вместе их можно было видеть в популярных сериалах «Склифосовский», «Напарницы».

Премьера спектакля «Там же, тогда же» с Максимом Авериным и Анной Якуниной состоялась в 2018 году в московском театре Ермоловой. Режиссер постановки – Мирослав Малич. Художник – Андрей Климов. Автор музыки – Владимир Кульбакин.

–Эта странная связь помогает героям сохранить собственные браки. Каждый раз они убеждаются, что их реальная жизнь прекрасна. Оба не ходоки налево. Я играю семьянина, который привык слушать жену. Но когда встречает Стеллу, у него как будто открывается шлюз, а там воздух, и он жадно глотает его. Больше скажу: у меня тоже были похожие отношения, которые, по сути, и спасали… – рассказал Максим Аверин в интервью Starhit.ru.

9 ноября – КЗ «Минск»

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