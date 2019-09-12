Сеть аптек в Минске обучила и взяла на работу пенсионеров. Что из этого вышло?

Сеть аптек ADEL бесплатно обучила и трудоустроила в Минске пенсионеров. Сейчас они работают администраторами с возможностью получать 1000 рублей и справляются не хуже молодых. Инициатива «Старший специалист» призвана помочь людям найти работу, несмотря на возраст.

Проект стартовал в январе. Заявки на участие подали 486 соискателей в возрасте от 55 до 84 лет. Средний возраст соискателей – 65 лет, а самой взрослой участнице – 74 года. Пройти учебный курс пригласили 15 соискателей, которые по его завершению могли получить приглашение на работу. В аптечной сети рассчитывали, чтобы хотя бы треть из них были готовы «повернуть пенсию вспять».

До выпускного экзамена дошли 12 студентов, пять из которых получили работу. Сейчас выпускники первого проекта работают администраторами торгового зала аптек и консультируют покупателей. Старшие специалисты могут получать до 1000 рублей, но пока выбирают полставки.

Что интересно, женщины оказались выносливее. Единственный мужчина в группе проработал в аптеке лишь два дня, после чего отказался от затеи. Причина — не рассчитал силы: специалистам требуется запомнить более 1500 наименований нелекарственных товаров и уделить внимание сотням покупателям в день.

Проект для Беларуси уникальный, хотя на Западе такая практика распространена. Основная идея – показать, что пенсионеры могут работать не хуже остальных. Их богатый личный опыт, гибкость в общении и высокую мотивацию сочли полезными в аптечном деле. Пилотный проект реализовали в Минске, чтобы потом охватить и регионы.

«Многие даже в нашей команде относились скептически к проекту на стадии запуска. Но итоги первых трех месяцев работы старших специалистов показали, что белорусы готовы сломать стереотипы, связанные с возрастом. Мы рады тому, что государственные и частные компании поддержали инициативу. Вместе мы создадим новые возможности для людей, желающих сохранить активность в том периоде жизни, который на самом деле может быть очень продуктивным, – отмечает инициатор проекта председатель совета директоров холдинга «Аптека групп» Леонид Томчин. – Благодаря подобным проектам со стороны белорусского бизнеса и поддержки их государством каждый из нас сможет рассчитывать на широкие и перспективы независимо от того, сколько лет нам будет завтра. Это важный показатель уровня развития рынка труда и социальной сферы в современном государстве».

Но были и сложности, в том числе психологический барьер, неуверенность в собственных силах, боязнь снова вернуться в трудовые будни. Однако организаторы также обратили внимание на высокую мотивацию учиться и получать новые знания. Кандидаты «мудрого возраста» оказались гибкими и открытыми всему новому.

Инициатива «Старший специалист» призвана доказать, что с возрастом активная жизнь не заканчивается. А также – бороться с возрастной дискриминацией на рынке труда и стереотипами, из-за которых людям старшего возраста отказывают в трудоустройстве.

«Чтобы понимать, как будет развиваться рынок труда в будущем, мы внимательно следим за тенденциями. По прогнозам, к 2025 году люди старше 60 лет составят 30% населения в странах с развитой экономикой и 13% — в развивающихся. На долю «мудрых» придется 51% мирового потребления, или 4,4 трлн. долларов к 2030 году», – поясняют в холдинге «Аптека групп».

К инициативе присоединились еще несколько белорусских компаний. Интерес проявляют крупный белорусский банк и логистическая компания. Аптечная сеть объявила о готовности продолжать проект, в том числе и в регионах Беларуси.