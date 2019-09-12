В Минске 7 сентября откроют детскую автошколу с тестом и «площадкой»

В ТРЦ «Титан» 7 сентября в 12 часов откроется первая в стране детская автошкола совместно с ГАИ и МЧС. Каждый ребенок сможет бесплатно научиться управлять мини-автомобилем, пройти тест на знание ПДД и даже опробовать свои навыки на «площадке».

Фестиваль поможет раскрыть в ребенке талант пилота. Тематические зоны развернут ГАИ и МЧС, которые расскажут основные правила дорожного движения и пожарной безопасности. А еще – покажут, как управлять мини-автомобилем и действовать в опасной ситуации. Ребята смогут сдать тест на знание ПДД и пройти квест с говорящим названием «Перекрёсток». Также можно будет поучаствовать в водном биатлоне, примерить форму спасателя и посидеть в кабине пожарного автомобиля.



Будущим пилотам будет посвящена и игровая зона, а рядом с ней разместится выставка спецтехники. Те, кому проще крутить педали, смогут проехать велотрассу и поучаствовать в эстафете. Самые активные ребята получат ценные подарки.



Кроме того, посетителей ожидают концерт и научное шоу, где разрушат некоторые автомобильные мифы. Также можно будет сыграть в теннис, «пообщаться» с обитателями контактного зоопарка и попробовать молочные угощения. Предусмотрены и мастер-классы: детей научат рисковать картины цветным песком и пользоваться компьютером. Настроение будут создавать фотозона, ростовые куклы и бесплатный аквагрим.



«Детская автошкола – новый для страны формат работы с детьми. Каждый ребенок, который мечтает управлять автомобилем, сможет получить полезные знания вместе с ГАИ и МЧС. То есть это и способ весело провести время, и вклад в профилактику безопасного поведения на дороге. Взрослым тоже будет интересно: каждый сможет проверить свои знания правил дорожного движения и пожарной безопасности», – заверяют организаторы.

Детская автошкола будет работать на площадке у ТРЦ «Титан» 7 сентября с 12 до 15 часов. Вход свободный.