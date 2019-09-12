До масштабного фестиваля осталось 2дня. Смотрите картусобытий юбилейного LIDBEER-2019

Фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER в пятый раз соберет в столице пивоварения Лиде десятки тысяч человек. Огромный фудкорт, развлечения, сувениры и музыка от топовых исполнителей разных поколений – далеко не всё, что ждет гостей.
Ниже программа того, что нужно успеть сделать награндиозном openair сезона, а также карта фестиваля.
Оценить разнообразие фудкорта
Вкуснейшая еда белорусской, азиатской, европейской кухни ежегодно собирает в центре Лиды десятки тысяч гастрономических ценителей. В этом году зона фудкорта увеличилась еще больше: около 200 точек с едой и напитками будут находиться у стен Лидского замка, Малой и Главной сцен. Это позволит сократить время ожидания заказа и больше времени провести с друзьями. Фудкорт в день openair будет работать максимального долго с 10.00 до 02.00.
Поучаствовать во всех активациях
Квесты, конкурсы и аттракционы– посетить нужно все.К тому же свои сувениры представят 130 лучших ремесленников.
Фишка фестиваля – возможность посетить один из старейших пивзаводов Беларуси.ОAО «Лидское пиво» откроет двери для совершеннолетних гостей, чтобы раскрыть секреты пивоварения. Группы формируются в порядке живой очереди с 08:00 до 18:00. Количество мест на бесплатную экскурсию ограничено.
10:00 - 20:00 – Активации, музыкальные представления вокруг Лидского замка
10:00 - 18:00 – Активации в зоне гала-концерта
10:00 - 23:00 – Сувениры
10:00 - 23:00 – Ремесленники
10:00 - 20:00 – Детская зона
11:00 - 12:15 – Малая сцена: торжественное открытие праздника, посвященного 696-летию со дня основания города Лиды
12:00 - 23:00 –Луна-парк
12:30 - 12:45 – Лидский замок (северная стена): торжественное открытие памятника Гедемину.
12:50 - 13:00 – Лидский замок (восточная стена): торжественное открытие фестиваля LIDBEER
13:00 - 17:00 – Интерактивный квест
Послушать молодых белорусских исполнителей
Для многих молодых музыкантов LIDBEER стал стартовой площадкой.Больше 100 заявокполучил оргкомитет фестиваля в этом году, но только 5групп выступят на Малой сцене фестиваля. Уже в третий раз победители голосования среди музыкантов откроют следующий гала-концерт openair. Первым участником LIDBEER-2020 стала группа «John Connor».
13:00-13:30 – «Вектор»
13:45-14.15 – «Perfect Life»
14:30-15:00 – «No Drink no Pass»
15:15-15:45 – «Хуткі смоўж»
16:00-16:30 – «John Connor»
Подпевать хэдлайнерам
На главной музыкальной сцене фестиваля всегда выступали легендарные рок-группы. Юбилейный LIDBEER порадует представителей разных поколений и любителей музыкальных жанров. Победители голосования прошлого года – группа «YellowArc 6» – откроют многочасовой концерт фестиваля. Выступит молодой коллектив «Молчат дома», набирающий обороты популярности не только в нашей стране, но и за рубежом. Любимая белорусская группа «Akute» споёт на «роднай мове». Ребята из украинской поп-группы «АГОНЬ» превратят сцену в танцпол под зажигательные хиты. Долгожданное выступление рэп-исполнителя Элджея станет первым в лайн-апехэдлайнеров. После сцену выдут культовые рок-группы «СПЛИН» и «ЧАЙФ».
18:00 – Начало работы главной сцены
18:05 - 18:25 – YellowArc 6
18:40 - 19:10 – МолчатДома
19:25 - 19:55 – Akute
20:15 - 21:00 – Агонь
21:20 - 22:05 – Элджей
22:25 - 23:25 – СПЛИН
23:45 - 01:00 – ЧАЙФ
Праздничный фейерверк состоится в 00:55
Как добраться до Лиды
До столицы фестиваля ходят автобусы, маршрутки и поезда. БЖД пустит дополнительный поезд Минск-Лида в день LIDBEER, который тронется обратно уже после залпов фейерверков.
Всю необходимую информацию можно получить в инфоцентрах с 10.00 до 20.00.
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