До масштабного фестиваля осталось 2дня. Смотрите картусобытий юбилейного LIDBEER-2019

Фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER в пятый раз соберет в столице пивоварения Лиде десятки тысяч человек. Огромный фудкорт, развлечения, сувениры и музыка от топовых исполнителей разных поколений – далеко не всё, что ждет гостей.

Ниже программа того, что нужно успеть сделать награндиозном openair сезона, а также карта фестиваля.

Оценить разнообразие фудкорта

Вкуснейшая еда белорусской, азиатской, европейской кухни ежегодно собирает в центре Лиды десятки тысяч гастрономических ценителей. В этом году зона фудкорта увеличилась еще больше: около 200 точек с едой и напитками будут находиться у стен Лидского замка, Малой и Главной сцен. Это позволит сократить время ожидания заказа и больше времени провести с друзьями. Фудкорт в день openair будет работать максимального долго с 10.00 до 02.00.

Поучаствовать во всех активациях

Квесты, конкурсы и аттракционы– посетить нужно все.К тому же свои сувениры представят 130 лучших ремесленников.

Фишка фестиваля – возможность посетить один из старейших пивзаводов Беларуси.ОAО «Лидское пиво» откроет двери для совершеннолетних гостей, чтобы раскрыть секреты пивоварения. Группы формируются в порядке живой очереди с 08:00 до 18:00. Количество мест на бесплатную экскурсию ограничено.

10:00 - 20:00 – Активации, музыкальные представления вокруг Лидского замка

10:00 - 18:00 – Активации в зоне гала-концерта

10:00 - 23:00 – Сувениры

10:00 - 23:00 – Ремесленники

10:00 - 20:00 – Детская зона

11:00 - 12:15 – Малая сцена: торжественное открытие праздника, посвященного 696-летию со дня основания города Лиды

12:00 - 23:00 –Луна-парк

12:30 - 12:45 – Лидский замок (северная стена): торжественное открытие памятника Гедемину.

12:50 - 13:00 – Лидский замок (восточная стена): торжественное открытие фестиваля LIDBEER

13:00 - 17:00 – Интерактивный квест

Послушать молодых белорусских исполнителей

Для многих молодых музыкантов LIDBEER стал стартовой площадкой.Больше 100 заявокполучил оргкомитет фестиваля в этом году, но только 5групп выступят на Малой сцене фестиваля. Уже в третий раз победители голосования среди музыкантов откроют следующий гала-концерт openair. Первым участником LIDBEER-2020 стала группа «John Connor».

13:00-13:30 – «Вектор»

13:45-14.15 – «Perfect Life»

14:30-15:00 – «No Drink no Pass»

15:15-15:45 – «Хуткі смоўж»

16:00-16:30 – «John Connor»

Подпевать хэдлайнерам

На главной музыкальной сцене фестиваля всегда выступали легендарные рок-группы. Юбилейный LIDBEER порадует представителей разных поколений и любителей музыкальных жанров. Победители голосования прошлого года – группа «YellowArc 6» – откроют многочасовой концерт фестиваля. Выступит молодой коллектив «Молчат дома», набирающий обороты популярности не только в нашей стране, но и за рубежом. Любимая белорусская группа «Akute» споёт на «роднай мове». Ребята из украинской поп-группы «АГОНЬ» превратят сцену в танцпол под зажигательные хиты. Долгожданное выступление рэп-исполнителя Элджея станет первым в лайн-апехэдлайнеров. После сцену выдут культовые рок-группы «СПЛИН» и «ЧАЙФ».

18:00 – Начало работы главной сцены

18:05 - 18:25 – YellowArc 6

18:40 - 19:10 – МолчатДома

19:25 - 19:55 – Akute

20:15 - 21:00 – Агонь

21:20 - 22:05 – Элджей

22:25 - 23:25 – СПЛИН

23:45 - 01:00 – ЧАЙФ

Праздничный фейерверк состоится в 00:55

Как добраться до Лиды

До столицы фестиваля ходят автобусы, маршрутки и поезда. БЖД пустит дополнительный поезд Минск-Лида в день LIDBEER, который тронется обратно уже после залпов фейерверков.

Всю необходимую информацию можно получить в инфоцентрах с 10.00 до 20.00.